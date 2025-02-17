Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


17 Şubat 2025 10:29
4b Sözleşmeli İstifa

Bir üniversitede 4 b destek personeli olarak çalışıyorum merkezi atamayla başka kuruma ceza olmadan kadrolu geçebilirmiyim veya 4a kadroya geçtikten sonra 4b li olarak tekrar atanabilirmiyim ceza olmadan büro memuru olarak.

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