Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


17 Şubat 2025 10:48
Üni Personeli Kurumlararası Naklen Atama

Merhaba, 657 ye bağlı üniversite yardımcı hizmetler sınıfı personeliyim. Babamın engellilik durumu var. Kurumlararası geçiş ile başka bakanlığa geçiş yapabilir miyim?


Üniversite hastanesi
Memur
17 Şubat 2025 11:01
torpil lazım
Toplam 1 mesaj

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