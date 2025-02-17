Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


17 Şubat 2025 10:48
Üniversite Personeli Kurumlararası Naklen Atama

Merhaba, 657 ye bağlı üniversite yardımcı hizmetler sınıfı personeliyim. Babamın engellilik durumu var. Kurumlararası geçiş ile başka bakanlığa geçiş yapabilir miyim?


Üniversite hastanesi
Memur
17 Şubat 2025 11:01
torpil lazım
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite memuruna tayin hakkı neden yok ?Sözlü mülakatEş durumundan nakilNakilAdem Atacan Üniversite memurlarının umuduAdem atacan mı, Ali yalçın mı hangisi daha doğruyu konuşuyorÜniversite Personeli Kurumlararası Naklen AtamaAskeriyeden Memurluğa geçiş ve 8 yıla 1 kademe verilmesi hakkındaİBB Promosyon Güncelleme2024 Naklen Atama Kontenjanları

Sözlük

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapmak 3 nerde o eski günler 1 Kaliteli yalnızlık 1 Sevgi nedir 3 Bugün olanlar 2 ramazan ayı tatil edilsin 4 bam teli 1 keskin sirke küpüne zarar 1 Günümüzün duygusuz erkekleri 1 mem.net sözlük cafe 1

Son Haberler

CHP kurultayına ilişkin soruşturmada yeni tanık ifadesiBakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devamDolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattıBaba ve üvey anne dehşeti: Soğuk su döküp hortumla dövdülerMeteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL