Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Şubat 2025 11:23
Ekip portal atama takibi

Arakadaşalr Ekip portaldan çkys ye düştüğümüzü nasıl görüyoruz

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663-45/A Mazaretli Eş TayiniÜcretsiz izinde terfi hk.Onaylanmış Ücretsiz İzin İptal Edilir mi?Sorularınızı yanıtlıyorum.Çkys ye DüşmeEngelli sağlık mazereti tayini verdimEğitim durumu tayini hk.kadrolu hemşire eş durumu tayini Saglik kurulu raporuEş durumu 663-45/A ve kadrolu memur

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