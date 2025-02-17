Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Şubat 2025 11:37
Proje okulu

arkadaşlar merhaba, bir fen lisesindeydim. norm fazlası oldum ve başka okula kadrom geçti. şimdi aynı fen lisesine başvuru yapabiliyorum. başvuruyu yaptığımda olaki tekrar fen lisesine geçtim diyelim, süre sifirlaniyor mu yoksa yaklaşık 4 sene olmuştu, 4 üzerine mi devam ederim?

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