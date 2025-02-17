Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
17 Şubat 2025 11:53
Eğitim durumu tayini mağduru
Merhabalar eğitim durumundan dilekçe verip ret gelen var mı? Ret geldiyse nasıl bir süreç izliyorsunuz?

zk17ts
Şef
17 Şubat 2025 12:20

Neden red geldi


Rbrs
Aday Memur
17 Şubat 2025 12:36
3. sınıf olduğum için ret geldi
zk17ts, 1 saat önce

Neden red geldi

Toplam 2 mesaj

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