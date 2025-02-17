Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2025 12:21
Polislere 250.000 tl maaş promosyonu anlaşması yapıldı

Az önce emniyet genel müdürlüğü basın açıklaması yaptı. polislere eşit olmak üzere 3 yıllık süre için 250.000 TL promosyon anlaşması yapıldı. Vakıfbank ile anlaşıldı. Son yapılan anlaşma üzerine %354 artış yapıldığı açıklandı.


E.Kayı Han
Editor
17 Şubat 2025 12:36

Baktım herhangi bir açıklama yok. Link alabilir miyim?


dca23
Şef
17 Şubat 2025 12:37

başkan bana bir hakim arkadaş resim olarak basın açıklaması gönderdi, ona da muğladan bir hakim atmış. resim nasıl paylaşabilirim buradan? basın açıklaması resmi var bende ama egm sitesinde vs öyle bir basın açıklaması göremedim


E.Kayı Han
Editor
17 Şubat 2025 12:45

Asparagas olması büyük ihtimal. Bütün sitelerine baktım herhangi bir açıklama yok.


Montello46
Memur
17 Şubat 2025 12:47

Forumda emniyet genel müdürlüğünün de sayfası var, adamların bile böyle bir durumdan haberi yok:))


dca23
Şef
17 Şubat 2025 12:48
resim nasil paylasabilirim? bana da inandirici gelmedi ama hakimler arasinda paylasiliyor ve baya basin aciklamasi gozukuyor

dca23
Şef
17 Şubat 2025 12:49
https://hizliresim.com/orfabx0

İnfazKoruma1
17 Şubat 2025 12:53

mesaj kutunuza bakar mısınız hocam ?

dca23, 57 dk. önce
resim nasil paylasabilirim? bana da inandirici gelmedi ama hakimler arasinda paylasiliyor ve baya basin aciklamasi gozukuyor

kadiresref
Memur
17 Şubat 2025 13:08

Polislerin bile böyle bir şeyden haberi yok demek ki bizim promoyonumuzu da öğretmenler bilir


Ktipben
Aday Memur
17 Şubat 2025 13:28

bu haber yalan, facebookta adalet bakanlığı paylaşım sayfalarında paylaşılmıştı geçen hafta ancak tamamen sallama bir haber

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