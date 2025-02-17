Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2025 13:13
Egm'nin istediği belgeler

Yeni atandım ve kurum benden bazı belgeler istedi. Misal diplomamın aslı ya da noter tasdikli olanını istiyor. Noter tasdik için benim bir belge götürmem gerekiyor mu yoksa noter mi çıkartıyor? Ben bir belge götürürsem bu çıktı olabilir mi? E-devlet üzerinden barkodlu almayacağım çünkü yönetmeliğe yazmamışlar. Cins birisine denk gelirim sadece burada yazanı istiyoruz der beni sıkıntıya sokar. Bu konuda aydınlatır mısınız?

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