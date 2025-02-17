40 yaşında sbky den mezun olmak..artıları/eksileri..

Arkadaşlar merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Sizce 40 yaşında sbky bitirmenin veya mezun olmanın ne gibi avantajları olabilir? İyi bir üniversite olmak kaydı ile gitmeye değer mi? Ne gibi işler yapabilirim? Nerelere müracaat edebilirim? Teşekkürler..

Arkadaşlar merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Sizce 40 yaşında sbky bitirmenin veya mezun olmanın ne gibi avantajları olabilir? İyi bir üniversite olmak kaydı ile gitmeye değer mi? Ne gibi işler yapabilirim? Nerelere müracaat edebilirim? Teşekkürler..