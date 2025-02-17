KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2025 14:42
40 yaşında sbky den mezun olmak..artıları/eksileri..
Arkadaşlar merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Sizce 40 yaşında sbky bitirmenin veya mezun olmanın ne gibi avantajları olabilir? İyi bir üniversite olmak kaydı ile gitmeye değer mi? Ne gibi işler yapabilirim? Nerelere müracaat edebilirim? Teşekkürler..

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