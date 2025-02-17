Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Şubat 2025 14:47
Tayin iptali cezası, ücretsiz izin

Merhabalar, tayinim gerçekleşti fakat ailevi nedenlerden dolayı gidemeyeceğim. Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrıldım bugün. Ücretsiz izinde aktif olmadığım için cezanin 2 yılı geçirilmiş sayılmayacak mı acaba? Personel birimi sayılmaz izinden sonra 2 yıl çalışmanız lazım dedi. Açıkcası emin olamadım bu durumdan

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