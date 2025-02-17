Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Şubat 2025 15:01
il içi tayin

Merhaba ben merkeze 35 km uzakta bir ilçe devlet hastanesinde sağlık

memuru olarak olarak çalışıyorum. Merkezdeki herhangi bir hastaneye

tayin olmak istiyorum fakat bulunduğum hastanede pdc 1 olduğu için il

içi tayinde hep red geliyor. Tayin olmamın bir yolu var mı?

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