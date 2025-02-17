Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


17 Şubat 2025 15:21
ibb itfaiye eri ve zabıta alımı

merhabalar ben ibb zabıta kadrosu için e devlet üzerinden basvuru yaptım fakat başvuru pdf'inde gecen koşullardan ttam emin olamadım

itfaiye ve zabıta kadroları da elektronik başvuraya ilaveten fiziksel başvuru yapmak zorunda mı zorundaysa bu nereye kadar acaba?

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