KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


17 Şubat 2025 16:14
2 Önlisans diploması olanların DGS önlisans başarı puanı için hangi mezuniyet dikkate alır

Arkadaşlar 2 tane önlisans diplomam var dgs sınavına girersem önlisans başarı puanı olarak hangi diplomam dikkate alınır ?


elektronik-tek
Daire Başkanı
17 Şubat 2025 16:49

Hangi kadrodan tercih verecekseniz o diploma puanı üzerinden hesaplanır.


AzizK21
Aday Memur
17 Şubat 2025 16:51
hocam Odyometri ve tds okudum sağlık yönetimi yazmayı düşünüyorum hangisi esas alınır ?
elektronik-tek, 59 dk. önce

Hangi kadrodan tercih verecekseniz o diploma puanı üzerinden hesaplanır.


elektronik-tek
Daire Başkanı
17 Şubat 2025 17:00

ikisinin de Sağlık Yönetimine geçişi mümkün. Siz hangi bölümden geçmek isterseniz o puan üzerinden hesaplanacaktır. Yani puanı yüksek olandan.


AzizK21
Aday Memur
17 Şubat 2025 17:08
bu seçim işlemini ÖSYM üzerinden DGS puanimiz ile üniversite seçerken mi belirtmem lazım ?
elektronik-tek, 48 dk. önce

ikisinin de Sağlık Yönetimine geçişi mümkün. Siz hangi bölümden geçmek isterseniz o puan üzerinden hesaplanacaktır. Yani puanı yüksek olandan.


elektronik-tek
Daire Başkanı
17 Şubat 2025 17:17

Tercih verirken bölüm seçeceksiniz.


AzizK21
Aday Memur
17 Şubat 2025 17:29

hangi bölümden geçeceğimi nerden seçeceğim ?

elektronik-tek, 31 dk. önce

Tercih verirken bölüm seçeceksiniz.

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