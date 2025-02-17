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Editörler : Lanet


17 Şubat 2025 16:40
Yalova nasıl bir yer?

Yalova'ya tayin isteyip orada yaşamak istiyorum. Nasıl bir yerdir, hangi mahalleleri güzel ve yaşanabilir, pahalı bir şehir mi, insanları nasıldır, emlak fiyatları, imkanlar vb. yardımcı olur musunuz?

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