Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Şubat 2025 17:16
Elektrik Teknikeri Kadrosu

Merhaba Arkadaşlar. Sağlık Bakanlığında işçi veya memur farketmez Elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtımı mezunu olupta Elektrik Teknikeri ünvanıyla çalışan Arkadaşımız varmı?Teşekkürler

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