28.02.25 Türkiye İç Denetim Enstitüsü Denetim&Danışmanlık Buluşması

📢 Öğrenciler Buraya! 🚀
Festival tadında bir kariyer buluşması seni bekliyor!🎉
Denetim ve danışmanlık dünyasının en büyük kurumları Audit & Advisory Fest'te gençlerle buluşuyor!
Ekonomist Emrah Lafçı keyifli bir söyleşi için bizlerle olacak! 🎙️
Günün sonunda ise, Evrencan Gündüz konseriyle coşkuyu zirveye taşıyoruz!🕺💃🎶
Bitmedi? Etkinliğe katılarak;
🎤 Sektör liderleriyle ilham veren söyleşilerle kariyer yolunu keşfet,
🛠️ İş simülasyonu ve deneyim atölyelerinde profesyonel becerilerini geliştirmeye başla,
🎮 Eğlenceli etkinliklerle bağlantılar kur!
📅 25 Şubat 2025
📍 Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü & 💻 Sanal Platform ile Türkiye?nin her yerinden katılım!
Kariyerin için şimdi harekete geç, kayıt için tıkla: https://lnkd.in/dyh3-EDu
#TİDE #IIATurkiye #AuditFest #Advisory #KariyerZirvesi #İKZirvesi
ACCA Akbank Anadolu Group Aydem Enerji Dentons Garanti BBVA IBM IC HOLDİNG Türkiye İş Bankası KPMG Turkiye Odeabank TEB Yapı Kredi
📢 Öğrenciler Buraya! 🚀
Festival tadında bir kariyer buluşması seni bekliyor!🎉
Denetim ve danışmanlık dünyasının en büyük kurumları Audit & Advisory Fest'te gençlerle buluşuyor!
Ekonomist Emrah Lafçı keyifli bir söyleşi için bizlerle olacak! 🎙️
Günün sonunda ise, Evrencan Gündüz konseriyle coşkuyu zirveye taşıyoruz!🕺💃🎶
Bitmedi? Etkinliğe katılarak;
🎤 Sektör liderleriyle ilham veren söyleşilerle kariyer yolunu keşfet,
🛠️ İş simülasyonu ve deneyim atölyelerinde profesyonel becerilerini geliştirmeye başla,
🎮 Eğlenceli etkinliklerle bağlantılar kur!
📅 25 Şubat 2025
📍 Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü & 💻 Sanal Platform ile Türkiye?nin her yerinden katılım!
Kariyerin için şimdi harekete geç, kayıt için tıkla: https://lnkd.in/dyh3-EDu
#TİDE #IIATurkiye #AuditFest #Advisory #KariyerZirvesi #İKZirvesi
ACCA Akbank Anadolu Group Aydem Enerji Dentons Garanti BBVA IBM IC HOLDİNG Türkiye İş Bankası KPMG Turkiye Odeabank TEB Yapı Kredi