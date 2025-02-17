KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : crops35


17 Şubat 2025 17:35
28.02.25 Türkiye İç Denetim Enstitüsü Denetim&Danışmanlık Buluşması

&#128226; Öğrenciler Buraya! &#128640;

Festival tadında bir kariyer buluşması seni bekliyor!&#127881;

Denetim ve danışmanlık dünyasının en büyük kurumları Audit & Advisory Fest'te gençlerle buluşuyor!

Ekonomist Emrah Lafçı keyifli bir söyleşi için bizlerle olacak! &#127897;&#65039;

Günün sonunda ise, Evrencan Gündüz konseriyle coşkuyu zirveye taşıyoruz!&#128378;&#128131;&#127926;

Bitmedi? Etkinliğe katılarak;

&#127908; Sektör liderleriyle ilham veren söyleşilerle kariyer yolunu keşfet,

&#128736;&#65039; İş simülasyonu ve deneyim atölyelerinde profesyonel becerilerini geliştirmeye başla,

&#127918; Eğlenceli etkinliklerle bağlantılar kur!

&#128197; 25 Şubat 2025

&#128205; Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü & &#128187; Sanal Platform ile Türkiye?nin her yerinden katılım!

Kariyerin için şimdi harekete geç, kayıt için tıkla: https://lnkd.in/dyh3-EDu

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