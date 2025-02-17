Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Şubat 2025 17:46
eğitim tayini zaman aralığı

arkadaşlar 4. senem gelecek sene ocakta doluyor. ocak'ta eğitim durumu tayinine başvursam gidebilir miyim? akademik yıl halen devam ediyor..

illa eylül'de mi yapmak lazım?

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