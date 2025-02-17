KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2025 18:21
Hakim savcı eş durumu tayini

Görev yeri 3. Bölge olan hakim/savci (meslekte 4.yil ve 2.gorev yeri) eşi Ankara bakanlık çakılı kadro uzman yardımcılığı kazandığı durumda 1.bolge olan ankaraya tayin isteyebilir mi, eşi bu görevi Ankara dışında yapamıyor

Aynı durumu yaşan varsa yardımcı olabilir mi, çakılı kadro görev yeri belediye üniversite vb. de olabilir

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