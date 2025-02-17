Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


17 Şubat 2025 19:32
KİT özelleşmesi halinde havuz hk.
Merhabalar, Mesela bulunduğumuz KİT kurumu özelleşti diyelim ve havuza girip tercih yaptık. Yeni atandığımız kurum ünvanımız KİT kurumunda neyse aynı ünvanda mı bizi istihdam ediyor?

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