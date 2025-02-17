Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


17 Şubat 2025 19:32
ösym üzerinden 4b li sözleşmeli atanmak ve merkezi atamada kadroya geçmek
merkezi atamada başka kurumda başka şehirde kadrolu bir yer açıldı diyelim istifa edip geçilebiliyor değil mi? osym üzerinden atanmış olmak durumu etkilemez diye biliyorum

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