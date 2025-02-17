Bilsemlerin avantaji ne ki?

Matematikciyim. Fen ve guclu anadolu liselerinde hic calisasim gelmiyor.

Cunku bos yere ne kendimi yormak isterim ne de benim zamanim bu kadar degersiz.

Zaten ekstra para aldigimiz da olmayacak ki. Ee o zaman ne diye gideyim isterse en iyi lise olsun.

Para cok onemli benim icin. Neyse, konu su:

Bir baslikta gordum arkadasin biri demis ki bilsemlerde ek ders artirimli odenir vs nedir bu mevzu biri aciklayabilir mi bir de ek ek ders alma durumu var mi. Misal bu bulundugum okulda haftada 30 sa derse giriyosam yaklasik ortalama 100 sa ek ders geliyor ama ogrenmek isyedigim 2 sey su ozetle

1) misal 30 sa girsem haftada ottalama aylik kac ek dersim olacak.

2) bu hesaplanan ek dersler de saat basi kac rl dir

Para cok cok onemli benim icin. Para yoksa en dandik lisede calismak benim icin yeģdir.

Ozelliklerim

1) yabanci dil 1 ingilizce yds yokdil 85.

2) yabaci dil 2 arapca bu henuz hesaplanmadi (girmedim) ama tahminim 55 60 tan dusuk olmaz ama daha yuksek olabilir. Birde ingilizceyi british council ielts ac ile olcturdum b2 dendi. Arapcayi da benzer sinavla olcturecegim sonra

3) bazi projeler veya teknik konularda detayli bilgi sahibiyim, bir iki taneden fazla bilimsel veya teknik alanda makalem bulunuyor.

4) 2 adet basari belgem var.

Yalniz cok cok onemli bir nokta var dedigim gibi para cok onemli. Para gelmiyorsa benim icin bos. Ondan off topic yorum veya gereksiz muhabbet/yorum gormek dahi istemiyorum ondan bu tip yorumlara cevap vermeyi dusunmuyorum .

Fakat, yasal ve mesru yollardan bildiginiz baska para kazanma yollari varsa bu baslik muhtebasina dahil edebilirsiniz. Memnuniyet duyar iyi calismalar dilerim.

Saygilarimla.