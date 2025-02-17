Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Şubat 2025 20:13
Bilsemlerin avantaji ne ki?

Matematikciyim. Fen ve guclu anadolu liselerinde hic calisasim gelmiyor.

Cunku bos yere ne kendimi yormak isterim ne de benim zamanim bu kadar degersiz.

Zaten ekstra para aldigimiz da olmayacak ki. Ee o zaman ne diye gideyim isterse en iyi lise olsun.

Para cok onemli benim icin. Neyse, konu su:

Bir baslikta gordum arkadasin biri demis ki bilsemlerde ek ders artirimli odenir vs nedir bu mevzu biri aciklayabilir mi bir de ek ek ders alma durumu var mi. Misal bu bulundugum okulda haftada 30 sa derse giriyosam yaklasik ortalama 100 sa ek ders geliyor ama ogrenmek isyedigim 2 sey su ozetle

1) misal 30 sa girsem haftada ottalama aylik kac ek dersim olacak.

2) bu hesaplanan ek dersler de saat basi kac rl dir

Para cok cok onemli benim icin. Para yoksa en dandik lisede calismak benim icin ye&#291;dir.

Ozelliklerim

1) yabanci dil 1 ingilizce yds yokdil 85.

2) yabaci dil 2 arapca bu henuz hesaplanmadi (girmedim) ama tahminim 55 60 tan dusuk olmaz ama daha yuksek olabilir. Birde ingilizceyi british council ielts ac ile olcturdum b2 dendi. Arapcayi da benzer sinavla olcturecegim sonra

3) bazi projeler veya teknik konularda detayli bilgi sahibiyim, bir iki taneden fazla bilimsel veya teknik alanda makalem bulunuyor.

4) 2 adet basari belgem var.

Yalniz cok cok onemli bir nokta var dedigim gibi para cok onemli. Para gelmiyorsa benim icin bos. Ondan off topic yorum veya gereksiz muhabbet/yorum gormek dahi istemiyorum ondan bu tip yorumlara cevap vermeyi dusunmuyorum .

Fakat, yasal ve mesru yollardan bildiginiz baska para kazanma yollari varsa bu baslik muhtebasina dahil edebilirsiniz. Memnuniyet duyar iyi calismalar dilerim.

Saygilarimla.

Çok Yazılan Konular

İstirahat raporunun üçüncü kişilerle paylaşımıProje okulunda 4 yılı dolanlarProje okulu tayiniYurtdışı öğretmenlik sağlıkla ilgiliMaaşlar yattı mı?Bilsem mi fen lisesi mi?Proje okulu ataması sonrası il dışı mazeret tayini..Şubat maaşı uzmanlık tazminatıProje okulu atamaProje okulu

Sözlük

nerde o eski günler 1 Garip Türk Huyları 2 Deprem 2 şu an çalan şarkı 2 pazartesi sabahı 1 mem.net sözlük cafe 1 kadifeden kesesi 1 eğri köprü 1 pazartesi keyfi 3 Günümüzün duygusuz erkekleri 1

Son Haberler

Özel'den Lütfü Savaş'ın açtığı davaya dair açıklamaAK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiİzmir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıTatvan Belediye Başkanı Mümin Erol serbest bırakıldıNarin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL