KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : crops35


17 Şubat 2025 20:42
Data scientist (yurtdisi) calisma kosullari hk bilgisi olan var mi ?

Selamlar,

Bu konuda bilgi sahibi birileri varsa (aktif calisan veya calismis olmali bu pozisyonda) bizleri aydinlatabilir mi?

Halen kamuda memurum (ogretmen) ama bunun icin zaman zaman potansiyel hazirlik yapma arzusu icerisindeyim.

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