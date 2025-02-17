Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Şubat 2025 20:46
Çapa Fen Gibi Köklü Okullar

Bu okullarda bazı branşlarda tamamen boşluk var. Ama okulun sitesine baktığımda o branşta boş norm kadar hoca görünüyor. Aradığımda kimi görevlendirme diyor kimi de kadrolu. Neye göre alım yapacaklar? Hizmet puanına göre mi?

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