Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2025 20:53
10. Dönem gih malulen emekli olursa ne kadar alır ?

2012 de mesleğe başlamış sigorta girşi 2010. Şartları bilen yazabilir mi? SGK malülen ilan etti ama 10 yıl dolmadığı için Gih oldum


umtblc
Şube Müdürü
17 Şubat 2025 20:55

gihten malulen olunca en düşükten alıyorsun dedi geçenlerde bir abimiz. polislikten olunca pbsde görüneni alırsın dedi ama tabi net bilen varsa daha iyi cevaplar

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