Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


17 Şubat 2025 21:30
399 Kitler arası becayiş ilanları

Arkadaşlar bu formun altına hangi kurumda çalıştığınızı, bulunduğunuz şehri, gitmek istediğiniz şehir-leri, gitmek istediğiniz kurumları ve unvanınızı yazın.

Benim

Kurum: Çaykur

Bulunduğum şehir: Trabzon

Gitmek istediğim şehir: Diyarbakır ve çevresi

Gitmek istediğim kurum: (Farketmiyor)

Ünvan: Ziraat mühendisi

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