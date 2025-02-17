Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Şubat 2025 22:43
Üniversite Bakanlık Hizmet birleştirme Hk.

Merhaba 2018 2022 yılları arası bir devlet üniversite hastanesinde sözleşmeli psikolog olarak çalıştım. Sgk hizmet dönümünde kamu olarak görünüyor. 2022de de aile sosyal destek personeli olarak sözleşmeli olarak aile bakanlığına atandım. Üniversite hastanesindeki sigorta süremi kadroya geçerken vermiştim ama derece kademeye görünürde bir etkisi olmamış ancak bordroda kıdemim 2 yıl fazla görünüyor bakanlıkta çalıştığım süreden. Üniversite hastanesinde çalıştığım süreyi kademe dereceye ekleyebilir miyim? Aile bakanlığında çalışıp istifa edip farklı ünvana tekrar aile bakanlığında sıfırdan atanan bir arkadaş hizmetini birleştirmiş. Bilgisi olan varsa bir yol gösterirse teşekkür ederim.

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