Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2025 23:00
2025 şark tercihleri

Sizce ne zaman başlar


Delikurt34
Aday Memur
17 Şubat 2025 23:10
yönetmelik gelmedi daha. yönetmelikten sonra genelge gelir başlar. Bu hafta gelir umarım yönetmelik
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