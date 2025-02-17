Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Şubat 2025 23:00
2025 şubat ayı enflasyon tahmini

Benim şubat ayı tahminim 3 ile 3,20 arası olacağıdır

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