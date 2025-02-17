Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Şubat 2025 23:24
Kıdem tazminati(maaşla)

Sayin editör sizden bu konunun gündeme getirmenizi rica ediyoruz. Memur maaşının unsurlarından oan kıdem hizmet yılı bildiğiniz gibi 25 yıl ie sınırlı. Bu gerçekten çalışanı. Hak fasbudir. Kişi kac yıl calistiysa o kadar hizmet yılı olarak hesaplanmalidir. Çünkü 25 yıl çok komik bir araya denk gelmektedir.

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