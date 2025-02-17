Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2025 23:48
Süresiz geçici görevim , 6 aya düşürüldü tebliğ yapıldı.

Sağlık sebebiyle 2020 yılında tayin olmuştum evli değilim , süresiz geçici görevlendirildim ancak yeni aldığım tebliğ ile deprem nedeniyle geçici görevlendirenlerin naklen atamasının yapıldığı , diğer süresiz geçici görevlendirilenler 6 aya düşürüldü ve 6 ay sonra asli yerine iadesi şeklinde. Ne yapmamız gerekiyor ?

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