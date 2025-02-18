Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Şubat 2025 02:23
Kimin Görevi?
Değerli memurlar.net okurları ve memur abilerim , ablalarım, kardeşlerim bir kaç soru sormak istiyorum. - Kurum kapısını açmak ve kapatmak - Öğle arasında öğle arası yapmayıp da danışmada durmak. - Kuruma bağlı vakıf işlerini yapmak. - Çay dağıtmak veya meyve tabağı hazırlamak, odaya yemek servisi yapmak veya yemek servisini isteğe özel sunmak.

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