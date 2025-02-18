Kimin Görevi?

Değerli memurlar.net okurları ve memur abilerim , ablalarım, kardeşlerim bir kaç soru sormak istiyorum. - Kurum kapısını açmak ve kapatmak - Öğle arasında öğle arası yapmayıp da danışmada durmak. - Kuruma bağlı vakıf işlerini yapmak. - Çay dağıtmak veya meyve tabağı hazırlamak, odaya yemek servisi yapmak veya yemek servisini isteğe özel sunmak.

Değerli memurlar.net okurları ve memur abilerim , ablalarım, kardeşlerim bir kaç soru sormak istiyorum. - Kurum kapısını açmak ve kapatmak - Öğle arasında öğle arası yapmayıp da danışmada durmak. - Kuruma bağlı vakıf işlerini yapmak. - Çay dağıtmak veya meyve tabağı hazırlamak, odaya yemek servisi yapmak veya yemek servisini isteğe özel sunmak.