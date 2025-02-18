Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2025 03:53
Meslek içi Paem ilanı

Paem ne zaman gelir abiler meslek içi duyum alan var mıdır bizlerle paylaşacak


dryddddddd
Memur
18 Şubat 2025 09:40
şimdi abi dersin sonra da memurun hayatını burnundan getirirsin

Sbz1dftd
Şef
18 Şubat 2025 09:51
torpilin var mı önce torpili bul sonra derse çalış sonra spora çalış. en önemlisi torpil... torpilin yoksa girme siyasi adli mülkiye tanıdık dayın önemli bakan olursa daha iyi olur milletvekili de kurtarmaz
Toplam 2 mesaj

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