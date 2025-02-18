Meslek içi Paem ilanı

torpilin var mı önce torpili bul sonra derse çalış sonra spora çalış. en önemlisi torpil... torpilin yoksa girme siyasi adli mülkiye tanıdık dayın önemli bakan olursa daha iyi olur milletvekili de kurtarmaz

torpilin var mı önce torpili bul sonra derse çalış sonra spora çalış. en önemlisi torpil... torpilin yoksa girme siyasi adli mülkiye tanıdık dayın önemli bakan olursa daha iyi olur milletvekili de kurtarmaz