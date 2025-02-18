Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Şubat 2025 08:44
Sendika şikayeti

eski zamanlarda x sendikasına üyeyken hattımı onlara devir edip indirimli kampanyadan yararlanmıştım fakat hattımı aylardır geri vermiyorlar 3- 4 aydır geri istiyorum sürekli oyalıyorlar. operatör ile anlaşmaları da bitmiş 1.500 TL fatura geliyor aylık fakat hala hattımı geri alamıyorum. bu konu ile ilgili şikayette bulunabileceğim işlem yapabileceğim bir yer var mı ? bilgisi olan var mı konu ile ilgili.

Çok Yazılan Konular

Polislere 250.000 tl maaş promosyonu anlaşması yapıldıAdliyede ÇalışmakEn az 3 maaş Promosyon için birlikMaaş icrasıYaşadığınız en kötü mobbing neydi?2025 Havuz Tayininde erteleme hakkıTasarruf tedbirleri ve tayin dönemiSürgünEkonomik buhran! (En düşük memur maaşı)Kınama

Sözlük

Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 4 kimsin sen 1 Sezen Aksu 1 sude 2 grup merdiven 1 Garip Türk Huyları 2 dünya kediler günü 4 kadıköy 1 öyle bir rüzigar ki 1 Ribana 1

Son Haberler

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltındaDolar güne yükselişle başladıBorsa güne düşüşle başladıAltının gramı 3 bin 395 liradan işlem görüyorEge Denizi sallanmaya devam ediyor

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi