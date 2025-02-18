Müdür Yardımcılığında Adalet İstiyoruz.

Hiç bir iş dışarıdan göründüğü gibi değildir. Bazı Öğretmen arkadaşlara göre idareciler iş yapmıyor gibi görünebilir fakat özellikle biraz orta ve büyük ölçekli okullarda okulun bütün yükü müdür yardımcılarının sırtındadır. Yeri gelir aynı gün 3-4 öğretmen raporlu olur 3-4 öğretmen de hizmetici eğitime katılır. Okulda boş kalan o kadar sınıfı kontrol etmen gerekir. Okulun evrak işleri, veli öğrenci şikayetleri, ilçe milli eğitimlerin ebys den bitmeyen yazıları. Yeri gelir 17.15 te yazı gönderip 17.30 a kadar cevap isterler. Neyse amacım müdür yardımcısının görevlerini yazmak değil asıl mesele ADALETSİZLİK. Şöyle ki müdür yardımcılığında lise ve ortaokul kademelerinin iş yükü LGS, yks, bursluluk, ortak sınavlar, denemeler,devam-devamsizlik takibi çok daha hassastır, projeler vs vs derken ilkokul ve anaokulundan çok daha fazladır. Buna rağmen aynı ek dersi aldığı hâlde ilkokul kademesinde müdür yardımcısının derse girme zorunluluğu yokken ortaokul ve lise kademesinde idarecinin 6 saat zorunlu ders yükü vardır. Sendikalar bu adaletsizliğe nasıl sessiz kalır anlamış değilim. Ya ortaokul ve lise idarecilerinin de ders yükü alınmalı ya da girdikleri 6 saat ekstra ek ders olarak ödenmelidir.