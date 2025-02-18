Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2025 09:53
Kurum içi değişiklik. Bilen varsa yardımcı olabilir mi

Arkadaşlar polis memuruyum, emniyet genel müdürlüğüne bağlı çocuk şubede çalışan çocuk gelişimcisi olmak için kurum içi geçiş yapabilir miyim bilgisi olan var mı?

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