Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2025 09:53
Kurum içi unvan değişikliği

Arkadaşlar polis memuruyum, emniyet genel müdürlüğüne bağlı çocuk şubede çalışan çocuk gelişimcisi olmak için kurum içi geçiş yapabilir miyim bilgisi olan var mı?

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