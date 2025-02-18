Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


18 Şubat 2025 10:01
Türkşeker giyim yardımı

Türkşeker ve dsi hariç bütün kurumlar giyim yardımı aldı. dsi yi anladık davalık oldular Türkşeker neden alamıyor hala?

Çok Yazılan Konular

TCDD yeni yılda giyim yardımıDHMİ Çalışanları BurayaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTPAO, EÜAŞ BOTAŞ, ETİMADEN Yeniden YapılandırılacakTürkşeker özelleştirme kapsamında mı?KİT 2025 Mühendis maaşıDHMİ iş makinesi sürücüsüDHMİ becayiş talepleriKİT özelleşmesi halinde havuz hk. TÜRKŞEKER'de çalışmak nasıl?

Sözlük

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapmak 3 Kaliteli yalnızlık 2 şu an çalan şarkı 3 Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 4 evlilik kriterleri 2 Sezen Aksu 1 kahtalı mıçı 2 Günümüzün duygusuz erkekleri 1 kimsin sen 1 keskin sirke küpüne zarar 1

Son Haberler

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltındaDolar güne yükselişle başladıBorsa güne düşüşle başladıAltının gramı 3 bin 395 liradan işlem görüyorEge Denizi sallanmaya devam ediyor

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi