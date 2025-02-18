Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Şubat 2025 10:09
eş durumu yapan biri becayiş yapabilir mi ?

merhaba eş durumu yapan biri becayişle başka bir ile geçebilir mi ? sğre şartı varsa dolmadan dilekçe verirsek bakanlıktan red yer mi ?

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