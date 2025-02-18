Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Şubat 2025 10:22
İliçi tayin sonrası ildışı tayin

İyi günler Kasım'da il içi tayinle ağız ve diş hastanesine geçtim tıbbi sekreterim Haziran ayında illerarası tayin isteyebilir miyim yoksa son çalıştığım yerde 1 yıl çalışma şartı varmı


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Aday Memur
18 Şubat 2025 11:50

2 YIL KANKA

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