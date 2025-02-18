Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


18 Şubat 2025 11:08
Anasayfada uygulanan sansür hakkında...

Memurlar.net anasayfasındaki haberlerin altına nerden beslendikleri aşikar olan bir zümre istedikleri kadar ve istedikleri içerikte (özellikle hakaretamiz) özgürce yazabilirken bizim yazdığımız hiçbir şey yayınlanmıyor. Bu açıkca sansürdür. Site yönetimini kınıyorum bundan dolayı.

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