Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Şubat 2025 11:17
45 a eş durumu mazeret tayin talebi
iyi günler iyi calısmalar 45A lı sözleşmeli personel il içi eş durumu mazereti tayin talebinde bulunabilir mi yoksa 4 yılı doldurması mı lazım yardimcı olursanız çok sevinirim ( not : iki ilce arası 120 km )

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