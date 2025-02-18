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Editörler : supporters.alex 10


18 Şubat 2025 11:39
Süper Lig Tahmin Yarışması 25. Hafta

Maç Başlangıcı 21 Şubat 2025 Saat: 20:00

Bodrum-Hatay

Sivas-Konya

Antalya-Kasımpaşa

Kayseri-Göztepe

Alanya-Adana demir

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Eyüp-Beşiktaş

Trabzon-Gaziantep

Galatasaray-Fenerbahçe

Samsun-Rize

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Newcastle United-Nottingham Forest

Everton-M.United

Rayo Vallecano-Villareal

Bayern Münich-Eintracht Frankfurt

Maç Skoru : Galatasaray-Fenerbahçe

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Fenerbahçe -1907

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