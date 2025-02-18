Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2025 12:04
C dilimi ve faal olmayan hizmet birimleri nelerdir?

C dilimi polis "ETSŞY 16.md 5.fıkrası kapsamında biriminin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde çalıştırılmasında sakınca yoktur." Bu ibareden kasıt faal olmayan hizmetler nelerdir. E.T.K. madde 4 "Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur." Bu ibarelerden başka faal olan yada olmayan görevleri tanımlayan kanun, yönetmelik v.s. yazısını nereden bulabilirim. Bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

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