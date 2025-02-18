Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


18 Şubat 2025 12:07
DEVLET MEMURU GECE NÖBETİNE ZORLA YAZDIRILABİLİR Mİ (HASTANEDE ÇALIŞMIYORUM)

Devlet memuru zorla gece de çalıştırılabilir mi hastane de çalışmıyorum

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