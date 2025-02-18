Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Şubat 2025 12:28
İstinafta dosya ne zaman açılır

Kurum savunma süresi 30+5 günü geçti dosyam bölge idare de açılmadı aradım bilmiyorum dediler Standartı nedir ? Buda mı klasik " hakim takdiri"

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yargıtay'da dosyası olanlar12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?Güveni kötüye kullanmaİçişleri Yüksek Disiplin KuruluHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarJandarma yüksek disiplin kurulu

Sözlük

evlilik kriterleri 2 45 bin TL Ayakkabı 7 keskin sirke küpüne zarar 1 Garip Türk Huyları 2 deprem uygulaması 2 silahlık 1 salata 1 Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 4 Sezen Aksu 1 kahtalı mıçı 2

Son Haberler

Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 tutuklu şüpheli hakkında tahliye başvurusuÖzlem Gürses hakkında iddianame: 2 yıla kadar hapsi isteniyorSosyal Medyada Adayla Fotoğrafı Olan Jüri Seçilir Mi?Su dolu kovaya düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiSendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi