İlkokul idarecileri de derse girmelidir.

Asli işi öğretmenlik olan birinin derse girmesini istemek sizin açınızdan savaş olarak yani kötülük olarak nitelenen bir şey demek ki. Halbuki derse girse öğrencileri tanıması açısından, okulda hakimiyet kurması açısından, mesleki güncelliğini koruması açısından, öğretmenle sağlıklı bir iletişim kurması, okula dair kapsamlı bilgi alması açısından çok faydalı bir iş.

Derdimiz burada kimsenin kötülüğü değil. Herkesin iyiliği ve adalet.