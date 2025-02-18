Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Şubat 2025 13:16
İlkokul idarecileri de derse girmelidir.

Milli eğitim kademelerinde idarecilere dair farklı uygulamalar yapılmaktadır. Üst kademelerde idarecilerin derse girme zorunluluğu varken ilkokul kademesinde yok. İlkokul idarecilerine de derse girme zorunluluğu getirilmeli. İlkokul müdürü en az 4 saat, ilkokul müdür yardımcısı en az 6 saat derse girmeli.

Uygulamada yapılan adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır.


zaytung41
Şef
18 Şubat 2025 13:23

Sonuna kadar katılıyorum böyle çifte standart olmaz. Aynı ek dersi alıp biri 6 saat dersle zorunlu tutulup diğeri derse girmiyor. Ya ikisi de derse girmeli ya da ikisinin de ders yükü olmamalı. Bu dediğime ortaokul ve lisede idarecilik yapanlar çok hak verecektir.


m.r_f
Şef
18 Şubat 2025 13:33

Ortaöğretimde idareci olanlar da derse girmiyo ki.


iteacher
Memur
18 Şubat 2025 13:41

Öğretmen milleti birbirini yiyecek durumda. Adamlar kendi meslektaşlarına savaş açacak, enteresan! Yani ilkokul idarecisinden sana ne? Sen kendi haklarını iyileştirmek için mücadele et.


muallim_34
Genel Müdür
18 Şubat 2025 13:47

Ilkokulda branscilar giriyor sinifcilar girmiyor.

Bence de sinifcilar derslere girmelidir.

Ya da hicbir idareci girmemelidir.


Bilge0244
Aday Memur
18 Şubat 2025 13:49

boş derslere giriyoruz zaten


berkaydal
Şef
18 Şubat 2025 13:51

Asli işi öğretmenlik olan birinin derse girmesini istemek sizin açınızdan savaş olarak yani kötülük olarak nitelenen bir şey demek ki. Halbuki derse girse öğrencileri tanıması açısından, okulda hakimiyet kurması açısından, mesleki güncelliğini koruması açısından, öğretmenle sağlıklı bir iletişim kurması, okula dair kapsamlı bilgi alması açısından çok faydalı bir iş.

Derdimiz burada kimsenin kötülüğü değil. Herkesin iyiliği ve adalet.

iteacher, 43 dk. önce

Öğretmen milleti birbirini yiyecek durumda. Adamlar kendi meslektaşlarına savaş açacak, enteresan! Yani ilkokul idarecisinden sana ne? Sen kendi haklarını iyileştirmek için mücadele et.


berkaydal
Şef
18 Şubat 2025 13:53

O sizin paşa gönlünüzün isteği. Girmeyin.

Bilge0244, 35 dk. önce

boş derslere giriyoruz zaten


ogretmen4554
Aday Memur
18 Şubat 2025 14:03

Değerli arkadaşlar 1400 öğrenci 62 personel bulunan bir ilkokulda yöneticiyim. Evet adaletsizlikler giderilsin ancak çalıştığım okul için konuşabilirim .Uzun yıllar yöneticilik yapan biri ne kadar faydalı olabilir ? Ayrıca kalabalık oklularda misafirler görüşmeler bitmiyor .(Yan alanım müzik olduğu için bazen müzik derslerini öğrencilerimle birlikte işliyoruz.)


mitril
Genel Müdür
18 Şubat 2025 14:21

Boş ders olmayınca ne yapıyorsunuz?

Hocam şaka bir yana burada sözü edilen öğretmene verilen program gibi haftada 6 saat uhdenize ders verilmesi. Bu derse girilmediğinde ceza alınıyor. Halbuki özünde eşit olmayan bir görev. Branş müdür yardımcısı girmek zorunda, sınıf müdür yardımcısı değil. Böyle uygulamam mı olur? https://www.memurlar.net/haber/563242/maas-karsiligi-derse-girmeyen-yoneticiye-ceza.html

Bilge0244, 35 dk. önce

boş derslere giriyoruz zaten


berkaydal
Şef
18 Şubat 2025 14:22

Sizin de idarecilerin derse girmesini desteklemeniz olumlu bir dönüş.

ogretmen4554, 21 dk. önce

Değerli arkadaşlar 1400 öğrenci 62 personel bulunan bir ilkokulda yöneticiyim. Evet adaletsizlikler giderilsin ancak çalıştığım okul için konuşabilirim .Uzun yıllar yöneticilik yapan biri ne kadar faydalı olabilir ? Ayrıca kalabalık oklularda misafirler görüşmeler bitmiyor .(Yan alanım müzik olduğu için bazen müzik derslerini öğrencilerimle birlikte işliyoruz.)

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