Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Şubat 2025 13:44
Bozcaada Belediyesi maaşları

Şirket personellerinde en düşük maaş: 50 bin TL

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İkramiye dahil en düşük maaş: 53 bin 800 TL

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Şirket bünyesindeki en yüksek maaş: 70 bin 600 TL

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Yeni işe başlayacak personelin maaşı: 47 bin 700 TL (ikramiye dahil 51 bin 500 TL)

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