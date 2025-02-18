KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


18 Şubat 2025 14:08
Aöf kayıt yenilemezsem silinir mi

Merhabalar,

Ders alma kısmında;

Akademik dönem: 4

Okuduğu dönem:2

Gözüküyor.

Not kısmında ise yalnızca güz dönemi notları var onlarda muaf olanlar dışında hep FF (finaller gitmemiştim) Kayıtlarımın ilk 2 dönem olduğunu tahmin ediyorum hatırlamıyorum. Şimdi Bahar dönemi kaydı var ama ekonomik olarak sıkışığım ve harç yatıracak durumum yok. Bu dönem yatırmazsam sanırım 3 dönem üst üste olacak. Önümüzdeki güz dönemine kayıt yaptırırsam 4 dönem üst üste olmuyor ve kaydım silinmiyor. Kafamı karıştıran şey şu; Güz dönemi notlarım var bahar dönemi yok. Bahara hiç girmemişim yani. Bahara girmeden tekrar Güz dönemi kayıt yenileyebilecek miyim?

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