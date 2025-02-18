Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Şubat 2025 14:39
Naklen atama için dilekçe

Merhaba. Kurum değişikliği adına daha önce dilekçe yazan oldu mu? Ben hem geçmek istediğim hem de çalıştığım kurumla görüştüm uzun süredir. Şimdi dilekçe yazmamı istediler. Sıkıntılarımı uzun uzun anlatmamı vs. daha önce yazan oldu mu?


emrahüzülmez
Memur
18 Şubat 2025 16:09

Geçmek istediğin kuruma sağlık gerekçesiyle veya başka sebeple naklen tayin olmak istiyorsanız ki durum böyle sanırım. Kurumunuzda bulunan münhal bir kadroya 657 sayılı kanununun şu maddesine göre falan bir şeyler ekle eke de engelli raporunu ekle gönder uzun zamandır görüştüm dediğine göre olumlu olur. 657 den yer değiştirme tayin maddesi var onu bul yaz.

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