Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2025 14:42
Haşimato tiroid hastalığı hakkında

tarafıma 3 yıl önce haşimato tiroid hastalığı tanısı konuldu. son zamanlarda iyice yormaya başladı, inanılmaz halsiz hissediyorum. ehs sağlık yönetmeliğinde karşılığını aradım ancak bulamadım, dilim cinsinden benim hastalığım hangi dilime giriyor daha önce tanı alıp bilen varsa çok memnun olurum.

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